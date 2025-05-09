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        MSB Mehteran Birliği, Malatya'da konser verdi

        MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği, vatandaşlara konser verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 18:29 Güncelleme: 09.05.2025 - 18:35
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        MSB Mehteran Birliği, Malatya'da konser verdi
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        MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği, vatandaşlara konser verdi.

        İnönü Caddesi üzerinde bir alışveriş merkezi önünde düzenlenen etkinliğe Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tüm General Erman Kiraz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, bazı sivil toplum kuruluş temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. 67 kişiden oluşan MSB Mehteran Birliği, seslendirdiği ezgilerle dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

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