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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama

        MALATYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 17:15 Güncelleme: 22.05.2025 - 17:20
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama
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        MALATYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 17 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. 17 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda; 2 bin 336 sentetik hap, 58 gram metamfetamin, 16 gram kannabinoid ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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