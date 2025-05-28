Malatya'da yıldırım isabet eden çoban öldü

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Olay, ilçeye bağlı Darıca Mahallesi’nde meydana geldi. Arazide hayvanlarını otlatan Erdal İncedal, yıldırımın isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Sağlık ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği bölgede yapılan incelemelerin ardından İncedal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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