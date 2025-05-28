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        Malatya'da yıldırım isabet eden çoban öldü

        MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde hayvan otlatan çoban Erdal İncedal (58), yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 21:15 Güncelleme: 28.05.2025 - 21:20
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        Malatya'da yıldırım isabet eden çoban öldü
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        MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde hayvan otlatan çoban Erdal İncedal (58), yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

        Olay, ilçeye bağlı Darıca Mahallesi’nde meydana geldi. Arazide hayvanlarını otlatan Erdal İncedal, yıldırımın isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Sağlık ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği bölgede yapılan incelemelerin ardından İncedal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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