Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da bir grup ile kağıt toplayıcıları arasında bıçaklı 'yol verme' kavgası: 5 yaralı

        MALATYA'da, düğün salonu önünde bir grup ile kağıt toplayıcıları arasında yol verme nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 00:10 Güncelleme: 30.05.2025 - 00:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da bir grup ile kağıt toplayıcıları arasında bıçaklı 'yol verme' kavgası: 5 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MALATYA'da, düğün salonu önünde bir grup ile kağıt toplayıcıları arasında yol verme nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Olay, saat 21.00 sıralarında Sarıcıoğlu Mahallesi'nde bir düğün salonu önünde meydana geldi. Düğün salonuna gelen bazı kişiler ile atık kağıt toplayıcıları arasında 'yol verme' tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Baran Ö., Kemal T., Mehmet T., Olcay T. ve Sedat T. vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar, Battalgazi Devlet Hastanesi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralılardan ikisinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak!
        Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak!
        İsrail ateşkesi kabul etti
        İsrail ateşkesi kabul etti
        Adem Asil, Avrupa Şampiyonu!
        Adem Asil, Avrupa Şampiyonu!
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük!
        Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük!
        Fransa'da 'sigara içme yasağı'
        Fransa'da 'sigara içme yasağı'
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Kerem Aktürkoğlu evlendi
        Kerem Aktürkoğlu evlendi
        Dört millet bahçesi açıldı
        Dört millet bahçesi açıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Trump yönetimi Yüksek Mahkemeye gidebilir
        Trump yönetimi Yüksek Mahkemeye gidebilir
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı

        Benzer Haberler

        Malatya'da sağanak; altgeçitte mahsur kalan sürücüler kurtarıldı
        Malatya'da sağanak; altgeçitte mahsur kalan sürücüler kurtarıldı
        GÜNCELLEME 2 - Malatya'da sağanak etkili oldu
        GÜNCELLEME 2 - Malatya'da sağanak etkili oldu
        Malatya'da tek katlı ev çöktü; 3 kişiyi ekipler kurtardı
        Malatya'da tek katlı ev çöktü; 3 kişiyi ekipler kurtardı
        GÜNCELLEME - Malatya'da sağanak etkili oldu
        GÜNCELLEME - Malatya'da sağanak etkili oldu
        Malatya'da sağanak etkili oldu
        Malatya'da sağanak etkili oldu
        Malatya'da 77'den 7'ye Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi
        Malatya'da 77'den 7'ye Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi