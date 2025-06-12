Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da yol verme kavgasında amcası ve kuzenini vurdu

        MALATYA'nın Pütürge ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 16:30 Güncelleme: 12.06.2025 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da yol verme kavgasında amcası ve kuzenini vurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MALATYA'nın Pütürge ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada Ş.F. husumetli olduğu amcasının oğlu Bülent Fırat’ı (28) silahla vurarak öldürdü, amcası N.F.’yi ise yaraladı.

        Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Şiro Taraksu Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen akraba aileler arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Ş.F. tabanca ile amcası N.F ve onun oğlu Bülent Fırat'a ateş etti. Kurşunların isabet ettiği baba-oğul kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalesi ardından baba ve oğlu Pütürge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Bülent Fırat doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. N.F. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bülent Fırat'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma ekipleri, kaçan Ş.F.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Çanakkale'yi sıyırdı geçti
        Çanakkale'yi sıyırdı geçti
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        3 arkadaş, 6 günde öldü! Bu nasıl rastlantı?
        3 arkadaş, 6 günde öldü! Bu nasıl rastlantı?
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Işıl'ı kaybeden babanın yardım feryadı!
        Işıl'ı kaybeden babanın yardım feryadı!
        Napoli'den Beşiktaş'a transfer yanıtı!
        Napoli'den Beşiktaş'a transfer yanıtı!
        Boeing hisselerinde satış dalgası
        Boeing hisselerinde satış dalgası
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        120 kilometrelik hattın temeli atılıyor
        120 kilometrelik hattın temeli atılıyor
        İpek 21 yaşındaydı... Gözyaşına boğdu!
        İpek 21 yaşındaydı... Gözyaşına boğdu!
        12 sabıkası vardı! Laf attı, dövdü! Kararı duyunca fenalık geçirdi!
        12 sabıkası vardı! Laf attı, dövdü! Kararı duyunca fenalık geçirdi!
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        Yüzüne bakmadı
        Yüzüne bakmadı
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!

        Benzer Haberler

        Vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek için Malatya'da mevlit...
        Vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek için Malatya'da mevlit...
        İnan turizminin gözde mekanı Somuncu Baba Külliyesi misafirlerini ağırlıyor
        İnan turizminin gözde mekanı Somuncu Baba Külliyesi misafirlerini ağırlıyor
        Malatya Havalimanı mayıs ayında 70 bin 732 yolcuya hizmet verdi
        Malatya Havalimanı mayıs ayında 70 bin 732 yolcuya hizmet verdi
        Malatya'da devrilen tarım aracındaki bir kişi hayatını kaybetti
        Malatya'da devrilen tarım aracındaki bir kişi hayatını kaybetti
        Kendisini rahatsız eden kişiyi ayaklarından vuran Nuray, o anları kayıt alt...
        Kendisini rahatsız eden kişiyi ayaklarından vuran Nuray, o anları kayıt alt...
        "Deprem bölgesinde yerinde dönüşüm projeleri için başvuru süresi uzatılsın"...
        "Deprem bölgesinde yerinde dönüşüm projeleri için başvuru süresi uzatılsın"...