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        Kendisini rahatsız eden kişiyi bacağından yaralayıp sosyal medyada paylaştı; tutuklandı

        MALATYA'da Nuray Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 14:07 Güncelleme: 13.06.2025 - 14:10
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        Kendisini rahatsız eden kişiyi bacağından yaralayıp sosyal medyada paylaştı; tutuklandı
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        MALATYA'da Nuray Ş., kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği S.D.’yi çantasından çıkardığı tabancayla bacaklarından vurdu. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaşan Nuray Ş., tutuklandı.

        Olay, 11 Haziran'da Pütürge ilçesi Köylü Mahallesi'nde meydana geldi. Nuray Ş. ile kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği S.D. isimli erkek arasında tartışma çıktı. Nuray Ş., çantasından çıkardığı tabancayla S.D.'ye ateş etti. Kurşunların bacaklarına isabet ettiği S.D.'yi cep telefonunun kamerasıyla kaydeden Nuray Ş., görüntüleri de kendi sosyal medya hesabından paylaşıp uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.D., ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Pütürge Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Olaydan sonra ekiplerin gözaltına aldığı Nuray Ş., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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