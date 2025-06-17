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        Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

        MALATYA'da otomobilin çarptığı bisikletli Mehmet Fatih Özpan (14) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 21:54 Güncelleme: 17.06.2025 - 22:00
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        Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
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        MALATYA'da otomobilin çarptığı bisikletli Mehmet Fatih Özpan (14) hayatını kaybetti.

        Kaza, öğleden sonra Kapıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. M.İ. idaresindeki 33 HY 528 plakalı otomobil seyir halinde iken, bisiklet süren Mehmet Fatih Özpan'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Özpan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Burada doktorların müdahalesine rağmen Mehmet Fatih Özpan kurtarılamadı. Otomobil sürücüsünün jandarma tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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