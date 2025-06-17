Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
MALATYA'da otomobilin çarptığı bisikletli Mehmet Fatih Özpan (14) hayatını kaybetti.
MALATYA'da otomobilin çarptığı bisikletli Mehmet Fatih Özpan (14) hayatını kaybetti.
Kaza, öğleden sonra Kapıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. M.İ. idaresindeki 33 HY 528 plakalı otomobil seyir halinde iken, bisiklet süren Mehmet Fatih Özpan'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Özpan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Burada doktorların müdahalesine rağmen Mehmet Fatih Özpan kurtarılamadı. Otomobil sürücüsünün jandarma tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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