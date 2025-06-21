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        Sınava alınmayan öğrenciyi babası teselli etti

        MALATYA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 11:20 Güncelleme: 21.06.2025 - 11:25
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        Sınava alınmayan öğrenciyi babası teselli etti
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        MALATYA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Kapılar kapandıktan sonra gelince sınava alınmayan bir öğrenciyi, babası teselli etti.

        YKS'nin ilk oturumu olan TYT başladı. Sınava saatler kala öğrenciler, sınava girecekleri okullar önünde aileleri ile birlikte yoğunluk oluşturdu. Kapıların açılması ile birlikte kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilen adaylar, okula alındı. Yeşilyurt ilçesine bağlı Sümer Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava giren adayların aileleri okul önünde dualar ederek, beklemeye başladı. Kimliğini unutan bir öğrenci ise kapılar kapandıktan sonra geldiği okulda görevliler tarafından sınava alınmadı. Gözyaşları içerisinde kapıdan dönen öğrenciyi, babası teselli etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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