Düğünde havaya ateş açıldı, çocuklar panik yaşadı
MALATYA'da bir düğünde 3 kişi tarafından havaya tabancayla 45 el ateş açıldı.
MALATYA'da bir düğünde 3 kişi tarafından havaya tabancayla 45 el ateş açıldı. Halay çekenlerin ve çocukların panik yaşadığı o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, dün akşam saatlerinde Görgü Mahallesi’nde meydana geldi. Düğüne katılan vatandaşlar halay çektikleri sırada, ismi öğrenilemeyen 3 kişi, kalabalığa ve çevredeki çocuklara aldırış etmeden tabancayla havaya 45 el ateş açtı. Halay çekenler ve çocuklar panik yaşadı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.
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