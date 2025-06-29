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        Düğünde havaya ateş açıldı, çocuklar panik yaşadı

        MALATYA'da bir düğünde 3 kişi tarafından havaya tabancayla 45 el ateş açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 13:45 Güncelleme: 29.06.2025 - 13:50
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        Düğünde havaya ateş açıldı, çocuklar panik yaşadı
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        MALATYA'da bir düğünde 3 kişi tarafından havaya tabancayla 45 el ateş açıldı. Halay çekenlerin ve çocukların panik yaşadığı o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Görgü Mahallesi’nde meydana geldi. Düğüne katılan vatandaşlar halay çektikleri sırada, ismi öğrenilemeyen 3 kişi, kalabalığa ve çevredeki çocuklara aldırış etmeden tabancayla havaya 45 el ateş açtı. Halay çekenler ve çocuklar panik yaşadı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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