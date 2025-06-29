Düğünde havaya ateş açıldı, çocuklar panik yaşadı

MALATYA'da bir düğünde 3 kişi tarafından havaya tabancayla 45 el ateş açıldı. Halay çekenlerin ve çocukların panik yaşadığı o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Görgü Mahallesi’nde meydana geldi. Düğüne katılan vatandaşlar halay çektikleri sırada, ismi öğrenilemeyen 3 kişi, kalabalığa ve çevredeki çocuklara aldırış etmeden tabancayla havaya 45 el ateş açtı. Halay çekenler ve çocuklar panik yaşadı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.