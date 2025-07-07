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        Oğullarının şahadet haberini, ziyaret için gittikleri İstanbul'da aldılar

        PENÇE-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit düşen Malatyalı Piyade Teğmen Furkan Sert'in babası Hikmet ve annesi Emiş Sert, acı haberi ziyaret için gittikleri İstanbul'da aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 15:02 Güncelleme: 07.07.2025 - 15:05
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        Oğullarının şahadet haberini, ziyaret için gittikleri İstanbul'da aldılar
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        PENÇE-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit düşen Malatyalı Piyade Teğmen Furkan Sert'in babası Hikmet ve annesi Emiş Sert, acı haberi ziyaret için gittikleri İstanbul’da aldı.

        Piyade Teğmen Furkan Sert'in babası Hikmet ve annesi Emiş Sert, oğullarının şehadet haberini bir ziyaret için gittikleri İstanbul’da aldı. Bunun üzerine aile, Malatya'ya dönmek üzere yola çıktı. Öte yandan şehit teğmenin ailesinin yaşadığı Orduzu Mahallesi'ndeki evlerine Türk bayrağı asıldı. Burada dede Mehmet Sert, taziyeleri kabul etmeye başladı.

        Şehit Piyade Teğmen Furkan Sert, yarın Şehir Mezarlığı'nda düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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