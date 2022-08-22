Malatya'da tayini çıkan kaymakamlara veda programı düzenlendi

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'da, tayini çıkan kaymakamlar için veda programı düzenlendi.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin tarafından 12 Ağustos 2022 tarihli Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile görev yerleri değişen kaymakamlar onuruna veda yemeği verildi.

Programa vali yardımcıları Kenan Eskin, Hakan Ezgi ile tüm ilçe kaymakamları ve eşleri katıldı.

Kararname ile Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran Hatay-Payas Kaymakamlığına, Yazıhan Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal Siirt-Pervari Kaymakamlığına, Arguvan Kaymakamı Kemal Ülkü Şırnak-Beytüşşebap Kaymakamlığına, Kuluncak Kaymakamı Tufan Bağır Gilan Bingöl-Karlıova Kaymakamlığına, Pütürge Kaymakamı Batuhan Taşgın Hakkari-Şemdinli Kaymakamlığına, Hekimhan Kaymakamı Muhammed Öztaş Batman il emrine, Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak ise Giresun-Eynesil Kaymakamlığına atandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.