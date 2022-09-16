Şehit Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan için Malatya'da mevlit okutuldu

TOKİ konut fiyatları ve aylık taksitler belli oldu!

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Hulusi Şahin, Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütüyle yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan için okutulan mevlide katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Eylül'de Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü ile yaşanan çatışmada şehit olan ve Osmaniye'de defnedilen Malatya nüfusuna kayıtlı Şehit Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan için Kuluncak ilçesinde mevlit okutuldu.

Şehidin ilçede bulunan baba ocağında cuma namazına müteakip okutulan mevlide, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, Kuluncak Kaymakamı Muhammed Safa Kömürcü, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, İl Müftü Vekili Hasan Nacar, siyasi parti temsilcileri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit programı, İl Müftü Vekili Hasan Nacar tarafından okunan Kuran’ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından sona erdi.

Şahin ve beraberindeki heyet, şehidin babası Yusuf Kalkan ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Mevlidin ardından kaymakamlık ile ilçe belediye başkanlığını ziyaret eden Şahin, Kaymakam Muhammed Safa Kömürcü ve Belediye Başkanı Erhan Cengiz'den bilgi aldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.