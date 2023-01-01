Başkan Güder, öksüz ve yetim çocukları sevindiriyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

MALATYA (AA) - Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçedeki öksüz ve yetim çocukları düzenlediği doğum günü sürprizleriyle güldürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Güder, ilçedeki öksüz ve yetim çocukların ihtiyaçlarını karşılıyor.

İlçedeki birçok yetim ve öksüz çocuğu sevindiren Güder, son olarak Fuzuli Caddesi'nde ikamet eden ve iş kazası sonucu babasını kaybeden 9 yaşındaki Irmak Dadak'ın doğum günü olduğu bilgisini aldı.



2022'de ilçedeki 144 yetim ve öksüz çocuğa doğum günü sürprizi hazırlatan Güder, 10. yaşına giren Dadak'ın da doğum gününü kutladı.

Çocukların mutlu olmasının kendilerini de sevindirdiğini aktaran Güder, şunları kaydetti:

"Yetim gülerse dünya güler. Yetimleri sevindirmek Allah'ın rızasını kazanmaktır. Mutlu olduklarını görmek onlardan çok bizi sevindirdi. Allah yüzlerindeki tebessümü daim etsin. Amacımız bu yavrularımızın kendilerini sahipsiz hissetmemesidir. Bizler her daim sizlerin yanındayız. Bizim başımızın tacısınız. Anne ve Babası gibi olamayız ama devletimizin şefkatli elini üzerinde hissetmesi güzel bir duygu diye düşünüyorum. Devlet olarak hükümet olarak yerel yönetimler olarak sizin yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz."

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