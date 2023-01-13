Malatya'da gaziler ile şehit yakınları ziyaret edildi

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MALATYA (AA) - Malatya'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, şehit yakınlarıyla gazileri ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sökmen, Irak'ın kuzeyinde 1997 yılında operasyon esnasında roket saldırısında yaralanarak gazi olan İsmail Ayvalı ve eşi Gülcan Ayvalıyı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Koyunoğlu Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.

Ayvalı çiftiyle bir süre sohbet eden Sökmen, "Mukaddesat uğruna canlarını hiçe sayan kahraman gazilerimize minnettarız. Sizlerin kahramanlıkları bu toprakları bizlere vatan yaptı. Sizlerin manevi miraslarına her zaman sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşayan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazi olan İbrahim Cengiz ile eşi Hanım Cengiz’i de ziyaret eden Sökmen, devlet olarak şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Batman'da 1993 yılında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan polis memuru Serdar Selçuk’un Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde yaşayan babası Sıddık Selçuk ile annesi Gülseren Selçuk da ziyaret edildi.

Aile ile görüşen Sökmen, "Aziz şehitlerimize minnet ve şükran borçluyuz. Şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz bu mukaddes ülkeye kahraman evlatlar yetiştiren en değerli emanetimizdir. Bu emanetlere sahip çıkmak asli görevimizdir. Vatan için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı hayırlı ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tunceli'de 1996 yılında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Sami Kıbrız'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde yaşayan ailesini de ziyaret eden Sökmen, kapılarının 24 saat açık olduğunu bildirdi.

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