Yeni Malatyaspor, Yılmaz Vural ile sözleşme imzaladı

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MALATYA (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Bir otelde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hacı Ahmet Yaman, ligin ikinci yarısına başlarken Vural ile anlaştıklarını, takımın güzel bir hava yakaladığını söyledi.

Pazar günü Bodrumspor'u konuk edeceklerini ve taraftarın takımı statta desteklemesini isteyen Yaman, "Pazar günü sahamızda oynayacağımız maça buradan herkesi davet ediyorum. Hocama 'hoş geldin' diyorum, hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Vural ise 1986 yılında Malatya'da teknik direktörlük yaptığını ve o dönemde de takımın zor durumda olduğunu hatırlatarak düşme potasındaki takımın ligi 5. ya da 6. sırada tamamladığını belirtti.

Genç yaşta kendisine teknik direktörlük imkanı veren camianın şimdi zor durumda olduğunu anlatan Vural, "Biz de elimizden gelen katkıyı teknik anlamda vererek takımı bu durumdan kurtarırsak, buraya borcumu ödemiş gibi olacağız. Başkanımızla anlaştık ve şimdi buradayız. Aynı heyecanı hissediyorum şu anda." ifadelerini kullandı.

Vural, şöyle devam etti:

"Teknik anlamda bir antrenör yetersizliğinden burası bu hale geldiyse biz bunu başarabilecek deneyime sahibiz. Diğer konuları da çözersek bu çocuklar sahaya çıktıklarında yalnız futbol düşünecek hale gelir. Ben 12 günde Antalya'da gördüklerimi ifade edeyim. Çok yetenekli bir takım, her türlü oyuncu tiplemesi var, takımın yaş ortalaması 23,8 yani Türkiye liglerinin en genç takımlarından bir tanesi. Burada en az bir iki oyuncunun ciddi rakamlara başka takımlara transfer olacak kapasitesi var."

Yılmaz Vural, futbolcularla gayet iyi anlaştığını, oyunculardan verdiğini alabildiğini bildirdi.

Kulübün borçları ödeyerek, kapalı transfer tahtasını önümüzdeki sezon açmayı hedeflediğini aktaran Vural, "Bana sorarsanız iyi ki transfer açılmadı, açılsaydı antrenörün oyuncu almaya meyli olacaktı. Transferlere para ödenecek, artı açma işine para ödenecek. Paraları, elimizdeki oyuncuların sorunlarını çözmeye harcarız, potansiyeli harekete geçiririz. Deriz ki 'paranız da ödeniyor, oynayın nedir sorun." diye konuştu.

Vural, Yeni Malatyaspor'da olduğu için mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Yaman ve Vural, sözleşmeyi imzaladı.

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