Arapgir'de boynuzlu kavun yetiştirildi

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Arapgir ilçesinde boynuzlu kavun yetiştirilmeye başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güney ve Orta Afrika'da yetiştirilen boynuzlu kavun, Manisa, Mersin ve Alanya'dan sonra Arapgir ilçesinde de yetiştirildi.

Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'nun girişimleriyle tohumları ilçeye getirilen boynuzlu kavunun adaptasyon çalışmaları yapıldı.

Belediyeye ait arazide 2022 vejetasyon döneminde tohumdan fide oluşturuldu ve fidelerin yetiştiriciliği ile meyve hasadı gerçekleştirildi.



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