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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

AA

Malatya'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'da dron destekli düzenlenen operasyonda 35 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen düzensiz göçmenlerin Arapgir ilçesinde bir minibüste seyir halinde olduğu tespit edildi.

Arapgir-Malatya kara yolunda dron destekli operasyonla minibüsü durduran ekipler, 32 Afganistan ve 3 Pakistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Araç sürücüsü, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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