Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te kardan kapanan mahalle yolları açıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı bazı yerleşim yerlerinin yolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Malatya genelinde etkisini gösteren kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan 530 mahalle yolunu ulaşıma açmak için çalışma yürüttü. Bunlardan 200'ünün yolu açıldı.

Kent genelinde 1300 personelle karla mücadele eden ekipler, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan ve Yeşilyurt'ta kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan 330 mahallenin yolunu açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Malatya-Pütürge kara yolunda ise otobüs, kamyon ve çekici gibi araçların geçişine izin verilmiyor.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta kar, tipi ve buzlanma nedeniyle kapanan 82 kırsal mahalle yolundan 78'ine ulaşım sağlanmaya başladı.

Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri kar nedeniyle Elbistan, Afşin, Göksun ve Çağlayancerit ilçelerinde yolu kapanan 82 kırsal mahalle yolunda küreme ve tuzlama çalışması yaparak 78'ini ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri, yollarda biriken karları temizlerken, olası kar yağışına yönelik de hazırlık yapıyor.

- Kilis

Kilis'te dün gece yüksek kesimlerde etkili olan kar sonucu köy yollarında ulaşımda aksamaların yaşanmaması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler, Musabeyli ilçesine bağlı Bozkaya, Çınar, Körahmethöyüğü, Çakmak, Yedigöz, Hasanceli ve Topallar köyü yollarında kar küreme çalışması yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.