Arguvan'a spor uzmanı atandı

MALATYA (AA) - Türkiye Judo Federasyonu Spor Toto Süper Lig yükselme maçlarında Türkiye ikincisi olan sporcu Yunus Emre Kılınç, Malatya'nın Arguvan ilçesine spor uzmanı olarak atandı.

23 yaşındaki Kılınç, AA muhabirine, ilkokul yıllarında öğretmenin yönlendirmesiyle spora başladığını anlatarak, Samsun Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde judo sporu üzerine çalıştığını, milli takımlarda görev aldığını dile getirdi.

15 yıldır judo milli takım sporcusu olduğunu kaydeden Kılınç, "Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Spor Yüksek Okulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğinden 2021 yılında mezun oldum. En son 29 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da düzenlen Spor Toto Süper Lig yükselme maçlarında Türkiye ikincisi oldum. 2022 yılı milli sporcu atamalarında Malatya'nın Arguvan ilçesine spor uzmanı olarak atandım. Uluslararası arenalarda ülkemi en iyi şekilde temsil edip başarılı olmak için mücadeleme devam ediyorum. En büyük hayalim olimpiyatlarda madalya kazanmak." diye konuştu.

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