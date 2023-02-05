Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta 715 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

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MALATYA (AA) - Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 715 yerleşim biriminin yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ulaşıma kapalı olan 141 yerleşim yerinin yollarını açmaya çalışıyor.

Kar mesaisi yapan ekipler, Hekimhan'da 41, Pütürge'de 37, Arapgir'de 25, Yazıhan'da 10, Kuluncak'ta 8, Darende'de 7, Doğanyol'da 5, Arguvan ve Battalgazi'de 4'er olmak üzere 141 mahallede kar küreme ve yol açma çalışması yürütüyor.

- Adıyaman

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 220 köy ve 278 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün gece başlayan kar yağışı halen etkisini sürdürüyor.

Ekipler, kar nedeniyle yolları kapanan 498 köy ve mezraya ulaşmaya çalışıyor.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar nedeniyle yolu kapalı olan 50 kırsal mahallede yol açma faaliyetleri yürütülüyor.

İlçe merkezinde de etkili olmaya devam eden kar, bazı kırsal mahallelerin yollarını kapattı.

Siverek Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tipi ve sis nedeniyle çalışmanın zor olduğu bölgelerdeki kapalı olan 50 mahalle yolunu açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Siverek Belediyesi Fen İşleri Müdürü Abdulkadir Canalır, kar yağışının devam ettiği kentte ekiplerin iş makineleriyle karla mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta kar, tipi, sis ve buzlanma nedeniyle 26 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Kentte yoğunlaşan kar, Onikişubat, Afşin, Göksun ve Çağlayancerit ilçelerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle Onikişubat'ta 14, Çağlayancerit'te 6, Afşin'de 2, Göksun'da 3 ve Ekinözü'nde 1 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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