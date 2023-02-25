Yeşilyurt'ta depremin tarihi yapılara hasarı havadan görüntülendi

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MALATYA (AA) - GÜLTEKİN YETGİN/HAYATİ AKÇAY - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki tarihi yapılar da hasar gördü.

İlçede geçmişi 350 yıl öncesine dayanan ve yöreye özgü mimari özellikleri yansıtan, kerpiç, ahşap ve taş kullanılarak inşa edilen binalarda Kahramanmaraş merkezli depremlerin izi duruyor.

Restorasyon projelerinin uygulandığı Lezzet Caddesi'ndeki tarihi Yeşilyurt Konakları'nın bazılarının duvarlarında ve çatılarında hasar oluştu. İlçedeki 263 yıllık Cami-i Kebir'in minaresi de depremde yıkıldı.

Depremin ilçedeki tarihi yapılara verdiği hasar ise havadan görüntülendi.

Dededen kalma 250 yıllık evi depremde hasar gören Aytekin Tosunoğlu, AA muhabirine, depremden sağ kurtulduklarına şükrettiklerini söyledi.

İlçedeki evinin çatısının ve taş duvarlarının yıkıldığını aktaran Tosunoğlu, "Dedemizle anılarımız vardı, büyüklerimizle anılarımız vardı, misafirleri ağırlardık, misafir odalarımız vardı. Bunlar depremle enkaz altında kaldı. Ne yapalım, hayat bu." dedi.

- "Malatya'nın nefes alma yeriydi"

Tosunoğlu, "Buranın neşesi, tarihi ve anılar gitti. Burası gastronomisiyle ön plana çıkardı, yaz akşamlarında havası çok serin olurdu, kafelerimiz, oyun alanlarımız faaldi, yaz günlerinde Malatya'nın nefes alma yeriydi." diye konuştu.

Hamidiye Mahallesi'nde ikamet eden Yusuf Bingül ise deden kalma 95 yıllık evinin yıkıldığını belirterek, "Geçmiş depremler sonrası Pütürge'de, Kale'de yapılan konutları gördük, inşallah buraya da aslına uygun binaların yapılmasını devletimizden bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt'ta doğup büyüdüğünü anlatan Bingül, "Malatya merkezde oturuyoruz ama yaz mevsiminde 6 ay buradayız. Yeşilyurt zaten gastronomi olarak Türkiye'nin değil dünyanın sayılı yerlerinden biri ve bir an önce buranın ayağa kaldırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

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