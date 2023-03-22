Bakan Ersoy, Malatya'da depremzedeleri ziyaret etti

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MALATYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da konteyner kentte kalan vatandaşları ziyaret etti.



Ersoy, konteyner kentlerdeki altyapı çalışmalarını yerinde inceledikten sonra AFAD'ın İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesindeki 180 bin metrekarelik alanda kurduğu konteyner kente geçti.

Burada depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Ersoy, depremzedelerin sorun ve talepleri dinledi.

Ersoy, daha sonra kent merkezinde esnafı ziyaret ederek çay içti.

Sosyal medya hesabından ziyaretlerine ilişkin fotoğrafları paylaşan Ersoy, "Malatya'nın Battalgazi ilçesi İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesine kurulan Geçici Konaklama Merkezi'ni (konteyner alanı) ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın taleplerini dinleyerek, çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy daha sonra Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.

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