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Erciyes'in "mavi berelileri" depremzedelerin yaralarını sarıyor

AA

Erciyes'in "mavi berelileri" depremzedelerin yaralarını sarıyor

MALATYA (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri 1. Komando Tugayı Hava İndirme Taburu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Akçadağ ilçesinde depremin ilk gününden itibaren yaraları sarmaya devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri "Üstün Cesaret ve Feragat Altın Madalyası"na sahip 1. Komando Tugayına bağlı askerler, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde büyük hasar gören Malatya'ya, kar ve tipinin yaşandığı olumsuz hava şartlarına rağmen depremin ilk günü intikal etti.

Akçadağ ilçesine konuşlanan mavi bereliler, bir taraftan bölgede depremzedeleri kurtarmak için yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katılırken diğer taraftan nöbet, devriye, yemek ve yaşam destek gibi faaliyetleri gerçekleştirdi.

Depremzedeler için gece gündüz çalışan komandolar, ilçede vatandaşlar için kurdukları mobil fırında günlük 800 kişiye ekmek yapıyor, mutfaklarında ise 3 çeşit yemek çıkarırken, haftada 2 gün de simit hazırlıyor.

Bölgede yüzlerce askerle faaliyet gösteren hava indirme taburu, banyo ve çamaşırhane hizmeti de sunarken, ihtiyaç duyan vatandaşların çadırlarını kurmada ve bölgeye gelen yardımları dağıtmada da önemli rol üstleniyor.

- 22 Mehmetçik okulu kuruldu

Askerler, okulları hasar gören öğrenciler için de ilçe genelinde 22 çadırdan oluşan Mehmetçik okulları kurup, eğitimin aksamamasına büyük katkı sağladı.

Ramazan dolayısıyla da Mehmetçik, vatandaşların rahat ibadet edebilmesi amacıyla İl Müftülüğü koordinesinde 7 çadır mescit kurulumunu gerçekleştirdi.

Taze simit ve ekmek üretimi yapan fırında ise geleneksel hale gelen ramazan pidesini üreten Mehmetçik, ay boyunca üretecekleri ramazan pidesini depremzedelere dağıtacak.

İlçede öğretmenlik yapan Mehmet Özdemir, AA muhabirine, Mehmetçiğin deprem sürecinde her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Askerin birçok alanda depremzedelerin yanında olduğunu anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"6 Şubat'ta deprem oldu ve gecesinde Kayseri 1. Komando Tugayı Hava İndirme Taburu geldi. Burada büyük bir çalışma yaptılar. Asker bize kol kanat germiş durumda. Mehmetçik okulu yaptılar. Hemen buradaki çadırları kurdular. Eğitim öğretim için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber çalışma yürüttüler. Aynı zamanda ilçede depoları oluşturdular. Orada kumanya dağıtımı yaptılar. Çadır kurulumu yaptılar. Daha birçok faaliyette bulundular. Gerçekten minnettarız."

Özdemir, bölgedeki Mehmetçik'in kendilerine güven verdiğini belirtti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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