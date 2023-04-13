Bakan Kurum Malatya'da temel atma ve anahtar teslim töreninde konuştu:

MALATYA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden geçen 66 günde 94 bininci konutun inşa sürecini başlattıklarını bildirdi.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen deprem konutları temel atma ile 1442 konut, 250 köy evi ve 47 dükkanın anahtar teslim törenindeki konuşmasında, felakette yitirilen tüm şehitlere ve canlara Allah'tan rahmet diledi.

Malatya ve 81 ile geçmiş olsun mesajını paylaşan Kurum şöyle konuştu:

"Malatya'mız için Malatya'nın yarınları için burada sizlerle bir aradayız. İnşallah birazdan Malatya'mızdaki yeni yuvaların temellerini atacağız. Depremler sebebiyle Malatya'da bitirdiğimiz konutların anahtarlarını teslim edeceğiz. Arapgir'den Doğanşehir'e şehrin tüm ilçelerindeki ve köylerinde yepyeni bir geleceği ve hikayeyi hep birlikte yazmaya devam edeceğiz. Sizleri seviyoruz. Malatya'yı seviyoruz. Malatya'mız, her zaman bizim yanımızda oldu, dimdik arkamızda oldu. Milletimizle birlikte yol yürüyoruz. Attığımız tüm adımları milletimizin duasını almak için vatanımızın istikbali için atıyoruz. Son 4 yılda büyük afetler yaşadık, depremler, seller, yangınlar yaşadık ve Malatya'mız gibi ülkemizin birçok yerinde acılar çektik, ocaklarımıza ateş düştü ama hiçbir zaman birbirimize olan inancımızı kaybetmedik, umutlarımızı bırakmadık, hep kardeşliğin gücüne inandık, nice sıkıntıları omuz omuza göğüsledik. Burası Malatya, daima yanımızda olan Malatya, davamızın kalesi olan Malatya."

Malatya'ya her zaman güvendiklerini ve kenti desteklediklerini aktaran Kurum, "Son depremlerin ardından atalarımızın aynı Milli Mücadele'de yaptığı gibi inşa ettiği birliğin benzerini aslında Malatya'da ve 11 ilimizde devlet millet tek yürek olarak gösterdik. 15. günde sözleşmeleri imzaladık. İlk temelleri Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 46. günde attık. İşte bugün de 94 bininci yuvamızın sözleşmesini imzaladık ve inşa sürecini başlatıyoruz. Depremin üzerinden 66 gün geçti. Buna rağmen 94 bin sözleşmemizi, konutumuzu başlattık. Allah'ın izniyle 1 yılda 319 bin konutumuzu teslim edeceğiz ve toplamda 650 bin konutumuzu yapıp afetin yaralarını hep birlikte saracağız. Biz ne yapıyorsak ülkemiz büyüsün, Malatya ayağa kalksın, annelerimizin babalarımızın ve Malatyalı kardeşlerimizin duasını almak için, yavrularımızın yeniden yüzü gülsün diye yapıyoruz. Allah'ın izniyle 21 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde neyi hayal ettiysek onu milletimizin hizmetine sunduk." diye konuştu.

Üç yıl önceki depremde yaraları nasıl sarıp yuvaları Malatyalılara teslim ettilerse bugün de Malatya dahil 11 ilde yaraları sarmak için mücadele ettiklerini dile getiren Kurum, "Malatya'mız yeniden ayağa kalkana kadar burada olacağız, sizlerle olacağız, acılar dinene kadar, yüreğinizdeki ateş sönene kadar sizlerle olacağız. 14 Mayıs'ta da inşallah mazlumlara el uzatan, sermayesi milletin duası olan, hedefi tam ve bağımsız Türkiye olan liderimizi de Cumhur İttifakı'nı rekor oylarla destekleyecektir Malatya. İnşallah yeni yüzyılın başlangıcını birlikte yapacağız." ifadesini kullandı.

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