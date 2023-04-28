AK Parti Milletvekili adayları seçim çalışması yaptı

MALATYA (AA) - AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile milletvekili adayı İnanç Kara Ölmeztoprak, seçim çalışmalarına devam etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tüfenkci, Arapgir ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Tüfenkci, seçim kampanyalarının ana temasının, "Doğru zamanda, doğru adımlarla, doğru adama" olduğunu söyledi.

Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Bu seçim, sadece bugünün seçimi değil yarınların da seçimi olacak. Bu seçim, sadece geçmişin oylaması değil geleceğin de oylaması olacak. Bizler bu seçimde, Türkiye'nin ikinci yüzyılında kimler, ülkeyi nasıl, hangi istikamet üzerinden yönetecek, bunu belirleyeceğiz. AK Parti iktidarında birçok şeyi başardı. Türkiye'de çok şey değişti. Bir oyunuzla büyük işlere imza attınız. Büyük devrimler yapıldı. Dün kapı önlerine konulan kızlarımız bugün o üniversitelerin rektörleri oldular. Dün mahkeme salonlarında süründürülen çocuklarımız bugün oraların hakimleri oldular. Bizler esasında fırsat eşitliği sağladık, ayrımcılığı önledik."

Ölmeztoprak da Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Doğanşehir'i ziyaret etti, esnaf ile konteyner kente yerleştirilen vatandaşları ziyaret etti, talepleri aldı.

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