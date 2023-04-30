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Prof. Dr. Kınacı'dan "Malatya'ya dönün" çağrısı:

AA

Prof. Dr. Kınacı'dan "Malatya'ya dönün" çağrısı:

MALATYA (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) KKTC Üniversitesi Rektörü ve İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumali Kınacı, 6 Şubat'taki depremlerin ardından il dışına giden Malatyalılara "Malatya'ya dönün" çağrısı yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Kınacı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Mert'i ziyaret etti.

Burada depremle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kınacı, "Görevim olmasa ben Malatya'ya dönerim. Malatya, İstanbul'dan daha güvenli. İstanbul'dan veya Kıbrıs'tan daha güvenli. Çünkü Malatya depremi yaşadı." dedi.

Kınacı, şöyle konuştu:

"Malatya'nın bundan sonra riskli olacak acil bir fay hattı yok. Ama olabilir mi? 2700 yıl önce oynamış bir fay hattı var. Akçadağ'ın doğusundan başlayıp Tunceli-Ovacık'a kadar giden bir fay var. Ama bu ölü bir fay olduğu için burada önemli bir şey beklenmiyor. Tarihte 2700, milattan önce olan bir kayma. Bir de Pütürge-Çelikhan diyorlar, zaten kırıldı. Bunu söyleyen kim? Amerika'da uzaktan yapılan bir inceleme sonucu söylemişler. Halbuki orası Çelikhan'a kadar 2020 yılında kırıldı. Bunu zaten bizim İstanbul Teknik Üniversitesinin jeologları söylüyorlar, küçük sarsıntılar olabilir. Ama bundan sonra böyle büyük bir risk yok."

İki gündür Malatya'da olduğunu kaydeden Kınacı, "Yine ilk fırsatta gelip kalacağım. Bence Malatya'nın dışında olan herkesin bir an önce memleketine dönmesinde fayda var. Burayı canlandırmak lazım. Hatta Malatya'yı terk etmeyi düşünenler, çok büyük hata yaparlar. Gelecekte bunun acısını da çekerler. Çünkü burada meydana gelecek bir boşluk başkaları tarafından doldurulur." ifadelerini kullandı.

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