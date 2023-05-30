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Malatya'da depremzede öğretmenler konteynerlere yerleştiriliyor

AA

YETER ERDİNE - Kahramanmaraş merkezli depremlerin en fazla etkilediği illerden Malatya'da, evi hasarlı olan ve barınma sıkıntısı yaşayan öğretmenler konteynerlere yerleştirildi.

Malatya'da depremzede öğretmenler konteynerlere yerleştiriliyor

MALATYA (AA) - YETER ERDİNE - Kahramanmaraş merkezli depremlerin en fazla etkilediği illerden Malatya'da, evi hasarlı olan ve barınma sıkıntısı yaşayan öğretmenler konteynerlere yerleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerin ardından ikinci hafta itibarıyla çadır kentlerde öğrencilere ulaştıklarını, 8 ve 12. sınıf öğrencileri için destekleme ve yetiştirme kursları açtıklarını, okul öncesi için de çadırlar oluşturarak diğer illerden gelen öğretmenler nezaretinde psikososyal destek verdiklerini söyledi.

24 Nisan itibarıyla ildeki okulların yüzde 80'ini açtıklarını, 2 Mayıs'ta da Yeşilyurt, Battalgazi, Doğanşehir, Kuluncak ve Akçadağ gibi ilçelerde hasarsız okullarda eğitime başladıklarını anlatan Özdemir, öncesinde ise öğretmenlerin barınma sorununu çözmek üzere girişimde bulunduklarına işaret etti.

Ev sahibi olup evi ağır hasarlı olanlara AFAD tarafından konteyner tahsisi yapıldığını dile getiren Özdemir, Bakanlık olarak evi ağır hasarlı olup kiracı olan öğretmenlerden başlamak üzere bir çalışma gerçekleştirdiklerini, Valilik koordinesinde öğretmenleri konteyner kentlere yerleştirdiklerini söyledi.

Özdemir, depremin ilk ayının bitmesinin akabinde konteynerlerin kurulmaya başlandığını ve hazır olanlara yaklaşık 1000 öğretmen yerleştirildiğini anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Bunun yanı sıra yine pansiyonlarımızda da bine yakın öğretmenimiz barınmakta. Konteyner talepleri olduğu ve konteynerler bittiği süre içerisinde Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda yine öğretmen arkadaşlarımıza da konteyner tahsisleri yapılmaya devam edilecek. Gönül isterdi ki nerede açıkta kalan bir öğretmenimiz varsa tüm hepsine bir anda konteyner tahsis edelim ama bu konteyner dağıtımı mevzuat gereği AFAD üzerinden yapılıyor. Sağ olsun Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda ve Valimizin rehberliğinde de öğretmen arkadaşlara, elimizden geldiğince mağdur olan ne kadar öğretmen arkadaşımız varsa konteyner tahsisi yaptık. Konteyner şu an verilemeyen, halihazırda daha bekleyen öğretmen arkadaşlarımız için de geçici olarak pansiyonlara tercihte bulunmalarını sağladık. Şu an bize ulaşıp da açıkta kalan herhangi bir öğretmenimiz yok."

Eğitim kayıplarını gidermek üzere tempoyu artırdıklarını belirten Özdemir, "Eğitim kayıpları açısından olabilecek en iyi seviyede de bu açığı kapatmaya çalıştığımıza inanıyorum. Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda da 1 Ağustos itibarıyla telafi eğitimine başlayacağız. Dolayısıyla eğitim açığı dediğimiz, ya da kayıp dönem dediğimiz dönemi çok rahatlıkla kapatacağımıza inanıyorum. Biz daha çok deprem döneminde LGS ve YKS'ye girecek öğrencilerimize ağırlık verdik. Sonraki süreçte ara sınıftaki öğrencilerimiz için de psikolojik olarak daha iyi bir ortama hazırlayabilmek için biraz ders, biraz sosyal aktiviteler şeklinde devam ediyoruz." dedi.

- "Böyle bir konaklama imkanı sunulmuş olması gerçekten bizi mutlu etti"

Malet Geçici Konaklama Merkezi'ndeki konteynerlerde kalan öğretmenlerden Özge Yiğit, 6 Şubat depremlerine İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde öğrenim gören kızı ile birlikte yakalandıklarını ve kızı ile el ele tutuşarak depremin durmasını beklediklerini söyledi.

Kiracı olarak ikamet ettiği evin depremde hasar gördüğünü dile getiren Yiğit, "Mağdur durumdaydık. Milli Eğitim Bakanlığı sağ olsun. Bize konteyner imkanı verdi. Bu sayede öğrencilerimiz eğitim öğretimden mahrum kalmadı. Öğrencilerimizin ders kayıplarını telafi etmeye çalışıyoruz. Bu süreci, depremde yaşadıklarını unutturmaya çalışıyoruz. Derslerde geri kaldıkları konuları yetiştirmeye çalışıyoruz. Hem onlar açısından hem bizim açımızdan, psikolojik olarak onlarla tekrar bir araya gelmek, eğitim öğretime devam etmek bize gayet iyi geldi. Konteynerlerimiz de gayet rahat, her türlü imkanımız var. Banyosundan, lavabosundan, ocağından yatağına kadar her türlü imkanı düşünmüşler. İçerisinde tenceresinden tavasına kadar her şeyimiz var." diye konuştu.

İngilizce öğretmeni Seher Yumrutepe de konteynere yerleştirildiklerinde bütün eşyaların hazır olduğunu, çok konforlu ve rahat bir ortamda olduklarını belirtti.

Kendilerine böyle imkan sağlanmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir ve yetkililere teşekkür eden Yumrutepe, şunları kaydetti:

"Mutfak malzemelerimiz, temizlik malzemelerimiz, yatağımız, banyomuzda sıcak suyumuz, lavabomuz, televizyonumuz, masamız, koltuğumuz, halımız, her şeyimiz, dolaplarımız tam eksiksiz bir şekilde bize teslim edildi. Marketimiz var, sosyal alanlarımız var. Ayrıca da konum olarak bulunduğum konteyner kent benim görev yaptığım okula da yakın. O yüzden ulaşımda hiçbir sorun yaşamıyorum. Görevimizi yaparken psikolojik olarak rahatlamamız için de bize böyle bir konaklama imkanı sunulmuş olması gerçekten bizi mutlu etti. Huzurla işimize gidip geliyoruz."

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