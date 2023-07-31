Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Malatya'da 230 litre kaçak içki ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 16:46
        Malatya'da 230 litre kaçak içki ele geçirildi

        MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen operasyonda 230 litre kaçak içki ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışma sonucu Arguvan ilçesinde 3 şüphelinin kaçak içki üreterek satışa sunduğu belirlendi.

        Zanlıların ev ve iş yerlerine operasyon düzenleyen jandarma, 230 litre kaçak içki, 700 litre etil alkol, 2 litre sahte viski, içki üretiminde kullanılan 231 kit, 2 alkolmetre ölçüm cihazı ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

        Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 ila 8 derece artacak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 ila 8 derece artacak!
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Hande Baladın'a korkunç tehdit!
        Hande Baladın'a korkunç tehdit!
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Beşiktaş Rebic'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş Rebic'i KAP'a bildirdi!
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Alzheimer'da yeni risk faktörüne dikkat!
        Alzheimer'da yeni risk faktörüne dikkat!
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        620 kilometre öteden kutladı
        620 kilometre öteden kutladı

        Benzer Haberler

        Yeni Malatyaspor'un olağanüstü seçimli genel kuruluyla ilgili suç duyurusun...
        Yeni Malatyaspor'un olağanüstü seçimli genel kuruluyla ilgili suç duyurusun...
        Malatya'nın Kuyulu Mahallesi'nde depremzedeler köy evlerine yerleşiyor
        Malatya'nın Kuyulu Mahallesi'nde depremzedeler köy evlerine yerleşiyor
        Malatya'da 34 kaçak göçmen yakalandı
        Malatya'da 34 kaçak göçmen yakalandı
        Malatya'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı
        Malatya'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı
        Malatya'da 34 düzensiz göçmen yakalandı
        Malatya'da 34 düzensiz göçmen yakalandı
        Malatya'da depremzede konutları hızla yükseliyor
        Malatya'da depremzede konutları hızla yükseliyor