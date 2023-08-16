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        Malatya Valisi Ersin Yazıcı görevine başladı:

        Valiler Kararnamesi ile Malatya Valiliğine atanan Ersin Yazıcı görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 20:31
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        Malatya Valisi Ersin Yazıcı görevine başladı:
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        MALATYA (AA) - Valiler Kararnamesi ile Malatya Valiliğine atanan Ersin Yazıcı görevine başladı.

        Yazıcı, valilik önünde il protokolünce karşılandı.

        Valilikte gazetecilere açıklama yapan Yazıcı, Malatya'da yaşayan herkesi hürmetle, muhabbetle selamladığını belirterek, kendisine Malatya'ya hizmet etme fırsatı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

        Allah'tan, Türkiye Yüzyılı vizyonuna yaraşır bir görev dönemi yaşamayı niyaz ettiğini dile getiren Yazıcı, Malatya'da selefi, Antalya'da halefi olan Vali Hulusi Şahin'e, Malatya'ya verdiği hizmetler için teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

        Yazıcı, Antalya ve Malatya arasında gerçekleşen tayinlerinin iki kentin kardeşliğini daha çok güçlendirmesini ümit ettiğini söyledi.

        Kahramanmaraş Pazarcık depremi ile başlayan bir deprem fırtınasına maruz kalındığını hatırlatan Yazıcı, şöyle devam etti:

        "Binlerce ailemiz hali hazırda konteynerlerde yaşıyor. Kalıcı konutların inşası başladı. İlgili kurumlarımız büyük bir azim ve özveriyle vatandaşlarımızı evleriyle buluşturmaya çalışıyor. Afetle mücadele sürecinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi, hükümetimizin üstün gayretleri, milletimizin birlik ve beraberliği, Türkiye'nin dostlarının gayretleriyle aştık. Allah'ın izniyle büsbütün aşacağız. Malatya'yı yeniden kuruyoruz desek yeridir. Bu büyük işi Allah'ın izniyle Malatya'ya ve Türkiye'ye yakışır bir dayanışmayla tamamına erdireceğiz. Malatya'daki görev sürem boyunca birinci ve en önemli önceliğim Malatya'nın madden ve manen deprem yıkıntılarından, tozundan, dumanından, acısından kurtarılması olacak. Bu hususta en büyük gücümüz Malatya'dır, milletimizdir. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile büyüyen lider ülke Türkiye'dir."

        Bu bereketli toprakların sadece kayısısının değil insanının da eşsiz olduğunu dile getiren Yazıcı, "Türkiye Cumhuriyeti'ne iki cumhurbaşkanı yetiştirmiş olmak Türkiye tarihinde aynı zamanda Malatya'nın izleridir. İki cumhurbaşkanımızın adı ile faaliyet gösteren iki üniversitemizin akademik ve pratik üretimlerini geliştirmek, hedeflerimiz arasında önemli bir yer tutacak." dedi.

        Kayısı başta olmak üzere gıda, turizm ve tekstil endüstrisinin şehir ve insan için ürettiği katma değeri birlikte artıracaklarını ifade eden Vali Yazıcı, "Türkiye vizyonuna uygun olarak üretim, istihdam, ihracat, yatırım imkanlarını el birliğiyle büyüteceğiz. 151 bin 251 öğrencimiz var. Bu öğrenciler, bu prıl pırıl gençler umudumuz, gücümüz, geleceğimiz. Onlarla birlikte daha çok okuyacağız, ulusal başarı düzeyimizi geliştirmek için daha yoğun gayret sarf edeceğiz. Ülkemizin hatta dünyanın geleceğini emanet edecek nitelikli insan kaynakları yetiştirmeye bir medeniyet şehri bilinciyle katkı sunacağız. İçinden geçtiğimiz olağanüstü şartları aşmak, geçmişimiz kadar görkemli bir gelecek kurmak için şehrin bütün sakinlerine, şehir dışında yaşayan bütün Malatyalılara, bütün kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ihtiyacımız var. Bir olacak, her iki hedefimiz için birlikte yol alacağız." diye konuştu.

        Devletin bütün kurumlarıyla ve imkanlarıyla bu süreçte Malatya'nın yanında olduğunu anlatan Yazıcı, kurumların onlarca projeye eş zamanlı devam ettiklerini, bu yatırımlarla çok sayıda hedefe çok daha hızlı ulaşacaklarını söyledi.

        Bu sürece atanmış olarak değil, adanmış olarak katkı sunmaya gayret edeceğini kaydeden Yazıcı, göreve başlaması dolayısıyla çiçek gönderilmesi yerine depremzedelere bağışta bulunulmasını istedi.

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