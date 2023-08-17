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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 16:01
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        MALATYA (AA) - Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 60 gram metamfetamin maddesi ile 507 uyarıcı hap ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, Battalgazi ilçesinde operasyon düzenlendi.

        Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 2 şüphelinin evle eklentilerinde yapılan aramalar neticesinde, 60 gram metamfetamin maddesi, 507 uyarıcı hap, 1 hassas terazi, 2 tabanca, 64 tabanca mermisi, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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