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        Malatya'da ambulans helikopter durumu acil hasta için havalandı

        Malatya'nın Pütürge ilçesinde kalın bağırsak yırtılması geçiren hasta ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 17:58 Güncelleme: 03.09.2023 - 18:31
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        Malatya'da ambulans helikopter durumu acil hasta için havalandı
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        MALATYA (AA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde kalın bağırsak yırtılması geçiren hasta ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

        İlçeye bağlı Teluşağı Mahallesi'nde rahatsızlanan İlfan Tanrıverdi (65) isimli kadının yakınları 112 Acil Servisi arayarak ambulans talep etti.

        Ambulansla Pütürge Devlet Hastanesine kaldırılan Tanrıverdi'nin buradaki ilk muayenesinde kalın bağırsak yırtılması geçirdiği belirlendi.

        Hasta çağrılan ve Pütürge Futbol Sahası'na inen Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopterle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

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