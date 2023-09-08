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        Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 21:33 Güncelleme: 08.09.2023 - 21:37
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        Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        H.Ö. (53) yönetimndeki 44 EM 883 plakalı otomobil ile A.K. (55) yönetimindeki 44 HE 140 plakalı otomobil, Malatya-Sivas kara yolu Yazıhan kavşağında çarpıştı.

        Kazada yaralanan H.Ö, A.K. ve D.K (52), 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan A.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtili.

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