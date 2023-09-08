Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş: 08.09.2023 - 21:33 Güncelleme: 08.09.2023 - 21:37
H.Ö. (53) yönetimndeki 44 EM 883 plakalı otomobil ile A.K. (55) yönetimindeki 44 HE 140 plakalı otomobil, Malatya-Sivas kara yolu Yazıhan kavşağında çarpıştı.
Kazada yaralanan H.Ö, A.K. ve D.K (52), 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan A.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtili.