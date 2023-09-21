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        Hekimhan Atık Su Arıtma Tesisi hizmete girdi

        Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünce Hekimhan ilçesinde yaptırılan atık su arıtma tesisi hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 16:26 Güncelleme: 21.09.2023 - 16:26
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        Hekimhan Atık Su Arıtma Tesisi hizmete girdi
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        Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünce Hekimhan ilçesinde yaptırılan atık su arıtma tesisi hizmet vermeye başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ve AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Hacı Özhan, Hekimhan Atık Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

        Mert, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın özellikle akarsu ve kaynak sularının kirlenmesinin önüne geçmek amacıyla tüm ilçelere atık su arıtma tesisi yapılması noktasında kendilerine talimat verdiğini, kendilerinin de projeleri hazırlayarak tüm ilçelerde arıtma tesisi inşaatlarına başladıklarını belirtti.

        Hekimhan'da da arıtma tesisi yaptıklarını kaydeden Mert, "Çalışmalarımız kapsamında Hekimhan'ımıza altyapı anlamında büyük yatırımlar yapıyoruz. İçme suyu ve kanalizasyon hatları inşa ettik. Atık su arıtma tesisimizle Hekimhan'ın gelecek 50 yılını garanti altına alıyoruz. Tesisimiz işletmeye alındı. Şu anda ilçemizin atık sularını arıtıyoruz. Hekimhanlı hemşehrilerimize ve Malatya'mıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

        MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Süleyman Şahin de atık su arıtma tesisinde saatte 170 metreküp atık suyu arıtarak Kuru Çay'a arıtılmış olarak deşarj ettiklerini vurguladı.

        AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Özhan da tesisin hayırlı olmasını diledi.

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