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        Narmikan kavunu tezgahlarda yerini aldı

        Malatya'nın Arguvan ilçesinde üretilen "Narmikan kavunu" tezgahlarda yeri aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 15:31 Güncelleme: 25.09.2023 - 15:34
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        Narmikan kavunu tezgahlarda yerini aldı
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        Malatya'nın Arguvan ilçesinde üretilen "Narmikan kavunu" tezgahlarda yeri aldı.

        Kendisine özgü aromasıyla dikkati çeken Yazıbaşı Mahallesi'nde üretimi yapılan Narmikan kavunu, ilçedeki manavlarda satılmaya başlandı.

        Manav Hüseyin Kırca, AA muhabirine, önceleri sadece ilçede bulunan ürünün artık İstanbul, Ankara, Gaziantep, Trabzon, Sivas, Kahramanmaraş, Zonguldak ve Rize başta olmak üzere birçok ile gönderildiğini söyledi.

        Kavunun tadı ve aromasıyla ilçe çiftçisine gelir sağladığını dile getiren Kırca, bir haftadır hasat edilen kavunun üreticisinin yüzünü güldürdüğünü kaydetti.

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