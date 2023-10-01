AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan MTB'yi ziyaret etti AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Malatya Ticaret Borsasını (MTB) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Malatya Ticaret Borsasını (MTB) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

MTB'den yapılan açıklamaya göre, oda başkanı Ramazan Özcan, Babacan'a kentin tarım ve hayvancılığı hakkında bilgi verdi, sorunları ve yatırımları anlattı.

Depremlerin ardından Malatya'yı yeniden o güzel haline döndürmek için çalışmalar olduğunu kaydeden Özcan, milletvekillerinin de bu açıdan vatandaşlarla bir arada olduğunu belirtti.

Kalıcı konutların yapılması ve konteynerlerde yaşayanların yaşamlarımı devam ettirmeleri için yoğun bir mücadele olduğunu ifade eden Özcan, "Malatya'yı en güzel bir şekilde ayağa kaldırmak için birlikte çalışacağız. Yaşanan sıkıntıları da kendilerine aktararak, iş birliğine, çözüm odaklı olarak her zaman hazırız." ifadelerini kullandı.

Özcan, Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, Süt Toplama Merkezi ve Soğuk Zincir Projesi ile Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi gibi tarım ve hayvancılık sektörlerine hitap eden yatırımların kent ve bölge ekonomisine önemli katkılar sunduğunu kaydetti.