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        Malatya'da altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, altyapı çalışmaları esnasında doğal gaz borusu patladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 13:52 Güncelleme: 05.10.2023 - 14:13
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        Malatya'da altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, altyapı çalışmaları esnasında doğal gaz borusu patladı.

        Battalgazi ilçesi Niyazi Mahallesi'nde, iş makinesinin altyapı çalışması için kazı yaptığı esnada doğal gaz borusu patladı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

        Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Gazı kesen ekipler doğal gaz borusunu onardı.

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