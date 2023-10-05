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        Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklara karate kıyafeti desteği

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki konteyner kentte kalan depremzede çocuklara yardımseverler tarafından karate kıyafeti yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 15:50 Güncelleme: 05.10.2023 - 16:07
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        Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklara karate kıyafeti desteği
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki konteyner kentte kalan depremzede çocuklara yardımseverler tarafından karate kıyafeti yardımı yapıldı.

        Yakınca Spor Salonu'nda düzenlenen programa Türkiye Karate Federasyonu Antrenörü Muhammet Kemal Gülşen, Türkiye Karate Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Mustafa Çelik, Türkiye Karate Federasyonu A Milli Takım Kondisyoneri Caner Aygören ve depremzede çocuklar katıldı.

        Bostanbaşı Konteyner Kent'te depremzede çocuklara karate eğitimi veren Muhammet Kemal Gülşen, desteklerinden dolayı yardımseverlere teşekkür etti.

        Türkiye Karate Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Mustafa Çelik de konteyner kentte karate eğitimi alan çocuklarla bir arada olduklarını belirterek, "Çocuklarımıza karate kıyafeti tedariklerini sağlayan Aslı Küçükaslan ve Seda Küçükaslan hanımefendilere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onların aracılığıyla çocuklarımıza karate kıyafetlerini giydirdik. Umarım çocuklarımız konteyner kentlerden çıkan birer şampiyon sporcu olurlar." diye konuştu.

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