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        Malatya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 16:26 Güncelleme: 10.10.2023 - 16:26
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        Malatya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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