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        Kale'de Filistin'de yaşamını yitirenler için dua edildi

        Malatya'nın Kale ilçesinde İsrail'in Filistin'deki saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 09:29 Güncelleme: 14.10.2023 - 09:29
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        Kale'de Filistin'de yaşamını yitirenler için dua edildi
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        Malatya'nın Kale ilçesinde İsrail'in Filistin'deki saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Kale Merkez Camisi'nde yapılan programa katılan vatandaşlar, namaz kılıp Kuran-ı Kerim okudu.

        İlçe Müftüsü İbrahim Okumuş tarafından Filistin'de hayatını kaybeden siviller ile terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda şehit olan Mehmetçik için dua edildi.

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