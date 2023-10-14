Kale'de Filistin'de yaşamını yitirenler için dua edildi
Malatya'nın Kale ilçesinde İsrail'in Filistin'deki saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua edildi.
Giriş: 14.10.2023 - 09:29 Güncelleme: 14.10.2023 - 09:29
Malatya'nın Kale ilçesinde İsrail'in Filistin'deki saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua edildi.
Kale Merkez Camisi'nde yapılan programa katılan vatandaşlar, namaz kılıp Kuran-ı Kerim okudu.
İlçe Müftüsü İbrahim Okumuş tarafından Filistin'de hayatını kaybeden siviller ile terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda şehit olan Mehmetçik için dua edildi.