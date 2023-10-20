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        Malatya'da ağır hasarlı 13 katlı 2 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da bulunan ağır hasarlı 13 katlı 2 bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 17:32 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:45
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        Malatya'da ağır hasarlı 13 katlı 2 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da bulunan ağır hasarlı 13 katlı 2 bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

        Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 13 katlı 2 binada incelemeler yapan uzman ekip, binanın belirli alanlarına 300 kilogram patlayıcının bulunduğu 2 bin 200 elektriksiz kapsül yerleştirdi.

        Gerekli önlemlerin ardından verilen komutla yıkım gerçekleştirildi.

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