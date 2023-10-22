Kadınlar Voleybol 1. Lig
KFC Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu ekiplerinden Nicer Hotel Voleybol, Konya Ereğli Belediyespor'u 3-1 yendi.
KFC Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu ekiplerinden Nicer Hotel Voleybol, Konya Ereğli Belediyespor'u 3-1 yendi.
Muhammed Ali Clay Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı Furkan Salduz ve Nazmi Zeren hakem ikilisi yönetti.
Karşılaşmada Nicer Hotel Voleybol setleri 25-13, 25-20 alarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü seti ise Konya Ereğli Belediyespor 25-20 aldı. Dördüncü seti de 27-25 kazanan Malatya takımı müsabakadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.