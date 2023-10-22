Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Kadınlar Voleybol 1. Lig

        KFC Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu ekiplerinden Nicer Hotel Voleybol, Konya Ereğli Belediyespor'u 3-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 16:58 Güncelleme: 22.10.2023 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadınlar Voleybol 1. Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        KFC Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu ekiplerinden Nicer Hotel Voleybol, Konya Ereğli Belediyespor'u 3-1 yendi.

        Muhammed Ali Clay Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı Furkan Salduz ve Nazmi Zeren hakem ikilisi yönetti.

        Karşılaşmada Nicer Hotel Voleybol setleri 25-13, 25-20 alarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü seti ise Konya Ereğli Belediyespor 25-20 aldı. Dördüncü seti de 27-25 kazanan Malatya takımı müsabakadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor
        Baltayla saldırdı!
        Baltayla saldırdı!
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"

        Benzer Haberler

        Malatya'da ağır hasarlı 13 katlı bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı
        Malatya'da ağır hasarlı 13 katlı bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı
        Malatya'da ağır hasarlı 12 katlı bina, dinamitle yıkıldı
        Malatya'da ağır hasarlı 12 katlı bina, dinamitle yıkıldı
        Malatya'da, Arslantepe Höyüğü Karşılama Merkezi inşası sürüyor
        Malatya'da, Arslantepe Höyüğü Karşılama Merkezi inşası sürüyor
        Malatya'da afet tatbikatında yaralılar tedavi edilip nakilleri yapıldı
        Malatya'da afet tatbikatında yaralılar tedavi edilip nakilleri yapıldı
        Malatya'da ağır hasarlı binanın kepçenin üstüne çökmesi kamerada
        Malatya'da ağır hasarlı binanın kepçenin üstüne çökmesi kamerada
        Malatya'da Büyükşehir Belediyesi İHH'ya 14 bin 264 kutu ilaç verdi
        Malatya'da Büyükşehir Belediyesi İHH'ya 14 bin 264 kutu ilaç verdi