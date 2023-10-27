Darende'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 fidan toprakla buluşturuldu
Malatya'nın Darende ilçesinde, ilkokul öğrencileri ve ilçe protokolünün katılımıyla Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 fidan dikildi.
Malatya'nın Darende ilçesinde, ilkokul öğrencileri ve ilçe protokolünün katılımıyla Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 fidan dikildi.
Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Balaban İlköğretim Okulu tarafından düzenlenen etkinlikte, "100 Yılda Geleceğe 100 Fidan Dikiyoruz" projesi kapsamında 100 çam fidanı toprakla buluşturuldu.
Etkinliğe katılan Darende Kaymakamı Şeref Gülyer ve beraberindeki ilçe protokolü, öğrencilerle birlikte Orman Şefliği tarafından temin edilen fidanları dikti.
Kaymakam Gülyer, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını kaydetti.