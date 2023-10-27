Malatya'da "Filistin İçin Hayır Çarşısı" açıldı Malatya'da, hayırseverlerin yaptığı ürünlerin satışından elde edilecek gelirin Filistin'e gönderileceği hayır çarşısı açıldı.

Malatya'da, hayırseverlerin yaptığı ürünlerin satışından elde edilecek gelirin Filistin'e gönderileceği hayır çarşısı açıldı.

İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Malatya Şubesi'nce, İnönü Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önüne "Filistin İçin Hayır Çarşısı" kuruldu.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe müftülüğü personelinin katkıda bulunduğu çarşının 4 gün açık kalacağını, buradan elde edilecek gelirin Filistinlilere gönderileceğini belirtti.

Yıldırım, şöyle konuştu:

"Mescid-i Aksa ve bulunduğu bölge Filistin, peygamberin miracına konu olan, miraca yükseldiği mekan olan, o mekanlarda, mukaddes yerlerde yaşayan kardeşlerimizin inin inim inlediklerini, öldürüldüklerini görmekteyiz. Peygamberimizin şu hadisini hatırlatmak isterim, 'Doğu'daki bir Müslümanın ayağına bir diken batarsa, Batı'dakinin onun acısını hissetmesi gerekir.' Bütün müminler kardeştir, bizler kardeşliğimizin gereği olarak yaşanan zulme kayıtsız kalmamak, farkındalık oluşturmak, oradaki kardeşlerimizin yaralarını dualarımızla sarmak, yapmış olduğumuz etkinliklerle onlara destekte bulunmak adına bu programı tertip ettik."

Konuşmaların ardından, çadırda kurulan hayır çarşısının açılışı gerçekleştirildi.