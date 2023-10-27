Malatya Valisi Yazıcı'dan Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Yazıcı, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayıp, onun önderliğinde destansı bir inanç ve kararlılıkla milletin tüm imkansızlıklara rağmen eşine az rastlanır tarihi bir zafer kazandığı Kurtuluş Savaşı sonrasında, milli iradenin tecellisinin Cumhuriyetin ilanıyla sağlandığını belirtti.

Cumhuriyetin 100. yıldönümünü milletçe kutlamanın büyük gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Yazıcı, 100. yılında milletçe Cumhuriyeti var eden değerlere daima sahip çıkarak, Cumhuriyet bilincinin kadim Türk milletiyle sonsuza dek yaşayacağı adımları atacaklarını vurguladı.

Yazıcı, mesajına şu ifadelerle devam etti:

"Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, istiklali ve istikbali uğruna ölüme meydan okuyan, milli ve manevi değerlerini çiğnetmeyen, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen Kurtuluş Savaşımızı eşsiz bir zaferle taçlandıran kahraman ecdadımızdan bizlere emanettir. Bu emanet, devletimiz için sadece bir yönetim şekli değil, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayan, Türk milletinin binlerce yıllık tarihi boyunca gerçekleştirdiği en büyük atılımdır. Cumhuriyetimizin kurucusu başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, onun kahraman silah arkadaşlarını, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi sonsuz şükran ve rahmetle anıyor, 100. yılda Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."