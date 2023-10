Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, Malatya'da esnaf ve sanatkarlarla buluştu

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da esnaf ve sanatkarlarla istişare toplantısında bir araya geldi.

Gürcan, Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağı'ndaki Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen istişare toplantısında yaptığı konuşmada, Malatya'da depremin yaptığı tahribatın çok büyük olduğunu vurguladı.

Malatya'nın Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş ile birlikte depremin en çok etkilendiği illerden birisi olduğunu ifade eden Gürcan, "Depremden dolayı birçok insanımız yerlerinden oldu. Esnafımız da aynı mağduriyeti yaşadı. Esnafımız bizim için çok önemli. Türkiye ekonomisin can damarlarından birisi esnafımızdır. Her zaman esnafımızın yanındayız. Esnaf ile AK Parti hükümetleri arasında çok yakın bir işbirliği her zaman var. Çünkü memlekete sahip çıkan en büyük grup, esnaf grubudur." diye konuştu.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkan Vekili Orhan Özbek ise depremden dolayı 20 bini aşkın esnafın mağdur olduğunu kaydetti.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram, devletin hep yanlarında olduğunu belirterek, "Kredi vermekte hiçbir sıkıntı çekmedik. Esnaf kuruluşları, temsilcileri depremin ilk gününden itibaren hep sahada oldular." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Gürcan esnafın taleplerini dinledi.