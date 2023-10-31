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        Battalgazi Belediyesi bir aylık sosyal tesis gelirini Filistin'e bağışlayacak

        Malatya'da, Battalgazi Belediyesi, İsrail saldırılarının devam ettiği Filistin'e yardım etmek amacıyla sosyal tesislerinin bir aylık gelirini bağışlama kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:45 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:45
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        Battalgazi Belediyesi bir aylık sosyal tesis gelirini Filistin'e bağışlayacak
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        Malatya'da, Battalgazi Belediyesi, İsrail saldırılarının devam ettiği Filistin'e yardım etmek amacıyla sosyal tesislerinin bir aylık gelirini bağışlama kararı aldı.

        Belediye Başkanı Osman Güder, Çamlıca Sosyal Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'de yaşlı, kadın, çocuk demeden katliam gerçekleştirdiğini, bu katliamın insanlık ve İslam alemini üzdüğünü söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan girişimlerle, bu üzüntü veren durumun sona erdirilmek istendiğini anlatan Güder, "Batılı devletler, başta Amerika olmak üzere bu katliamın devam etmesi için ellerinden gelen her türlü maddi manevi gayreti sarf ediyorlar. Ancak İslam alemine baktığımızda bu Batı'nın ve Amerika'nın göstermiş olduğu tavrı İslam aleminde görmüyoruz. Bu konuda Türkiye sesini yükseltebilmekte. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Dışişleri Bakanı'mız, başta İslam ülkeleri olmak üzere Birleşmiş Milletler'de bulunan Rusya, Çin gibi devletlerle irtibat kurmakta. Amacımız bu mezalimin sona ermesi." diye konuştu.

        Belediye olarak Filistin'e yardımda bulunacaklarını aktaran Güder, "Sembolik de olsa sosyal tesislerimizin kasım ayı gelirinin Filistinlilere gönderilmesi için bugün kampanya başlattık. Başlattığımız bu kampanya başta Malatya olmak üzere umarım tüm dünyaya yaygınlaşır. Belediye olarak bu hareketle üzerimize düşeni yapmış olacağız. Türkiye'nin birçok yerinde yürüyüşler yapılıyor. Herkesin amacı bu katliamın sona ermesi." ifadelerini kullandı.

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