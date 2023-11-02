Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Yazıhan ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Yazıhan ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yazıcı'yı ilçede Kaymakam Vekili Rabia Yurdakul, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ve ilçe protokolü karşıladı.

Kaymakam Yurdakul'dan ilçenin tarihi, coğrafi yapısı, nüfusu, sosyal yaşamı, kültür ve turizmi hakkında brifing alan Vali Yazıcı, daha sonra Yazıhan Belediye Başkanlığını ziyaret edip, Belediye Başkanı Nevzat Öztürk'ten ilçeye yapılan yatırımların son durumu hakkında bilgi aldı.

Beraberindekilerle Yazıhan ilçesinde TOKİ tarafından yapımı devam eden 157 konut ve 3 iş yerinin bulunduğu inşaat alanını inceleyen Yazıcı, burada yüklenici firma yetkilileriyle görüştü.

İlçe esnafını da ziyaret eden Yazıcı, esnafa bol kazançlar dileyip, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Ardından Yazıhan İlçe Kültür Merkezi'nde hizmet veren kütüphane ve halıcılık kursunda incelemelerde bulunan Yazıcı, kursiyerler ile sohbet ederek halı kesimi yaptı.

"Yazıhan Üretimde Güne Bakıyor" Projesi kapsamında üretilen ayçiçeğini işleyerek ilçe ekonomisine katkı sunacak ayçiçek yağı fabrikası inşaatında da incelemelerde bulunan Yazıcı, ardından Atlı Cirit Sahası'nı gezdi.

Vali Yazıcı, daha sonra şehit Jandarma Er Eyüp Hacıoğlu ve şehit Gaffari Güneş'in ailelerini ziyaret etti.