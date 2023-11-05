Malatya'da İHH üyeleri İncirlik Üssü'ne gitmek için yola çıktı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla oluşturulan araç konvoyu, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere Malatya'dan yola çıktı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla oluşturulan araç konvoyu, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere Malatya'dan yola çıktı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi yan tarafındaki alanda bir araya gelen İHH üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Malatya İHH İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Bilal Durman, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde sivilleri katlettiğini söyledi.

Gazze'nin alt ve üst yapılarının İsrail tarafından çökertildiğini ifade eden Durman, şunları kaydetti:

"İsrail tüm dünyanın gözü önünde 2,5 milyona yakın insanın yaşadığı Gazze'deki sivilleri kadın, çocuk ve yaşlı demeden katlediyor, hayatta kalanlara da yaşam hakkı tanımıyor. Hastaneler, mülteci kampları, okullar, fırınlar, aşevleri ve birçok yer saldırıya uğramış. Gazze'deki alt ve üst yapı işgalci İsrail tarafından tamamen çökertilmiştir. Refah Sınır Kapısından kısıtlı geçen yardımlar Gazze'nin ihtiyacının yüzde 3'ünü dahi karşılayamamaktadır. İsrail tarafından, elektrik, su ve iletişimin kesildiği Gazze'de hastanelerdeki yaraların tedavileri zor şartlar altında yapılmaya çalışılmaktadır."

Açıklamanın ardından dualar eşliğinde çok sayıda araç İncirlik Üssü'ne gitmek üzere hareket etti.