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        Malatya'da patatesten 6 bin ton rekolte bekleniyor

        Malatya'nın Darende ilçesinde patatesten 6 bin ton rekolte bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 11:47 Güncelleme: 05.11.2023 - 12:01
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        Malatya'da patatesten 6 bin ton rekolte bekleniyor
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        Malatya'nın Darende ilçesinde patatesten 6 bin ton rekolte bekleniyor.

        Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile özel sektör işbirliğinde geliştirilen yerli patatesin hasadına Darende'de başlandı.

        Son yıllarda artan yerli sertifikalı tohumluk ve sofralık patates üretimi sayesinde alınan yüksek verim, ilçede üreticiyi sevindirdi.

        Mikro iklim görülen ve hastalıklardan ari olan Palanga Ovası'nda, üreticiler tarafından sökümüne başlanan patateste 6 bin tonu aşkın rekolte bekleniyor.

        Yerli tohum çeşitlerini geliştiren Selanik Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhami Bengi, AA muhabirine, 2 bin dekarlık alanda, 6 bin tonun üzerinde verim beklediklerini söyledi.

        Tohumların üretim ve çoğaltma sürecinin devam ettiğini anlatan Bengi, "Üretim için burayı seçmemizin sebebi yüksek rakımda toprakların hastalıklardan ari olması ve çevresinde yeşil tarım yapılmaması nedeniyle temiz ve sağlıklı bir üretim gerçekleştiriyoruz. Burada yemeklik ve cipslik patates üretimi yapılmadığı için maliyet ve ilaç anlamında karlı oluyoruz. Bu yüzden tohumluk patateslerimiz organik ve çok sağlık üretim." diye konuştu.

        Azerbaycan, Irak, Suriye, KKTC ve Gürcistan'a yerli tohumları gönderdiklerini dile getiren Bengi, yaptıkları üretimle hem yöre halkına hem de ekonomiye katkı sağladıklarını kaydetti.

        - "Bundan sonra Darende patates ile anılacak"

        İlçe Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca ise Darende'nin gelecekte patates üretiminde önemli bir konuma geleceğini belirterek, yerli tohumların geliştirilmesine her türlü desteği vermekten mutlu olduklarını söyledi.

        Patates üreticisi Hakan Gökçe ise yerli patates tohumunun burada çoğaltılmasından duyduğu memnuniyeti aktararak, "Mahallemizde üretimi yapılan yerli tohumlar sayesinde ilk defa patates üretimiyle tanıştık. Yaklaşık 500 kişilik bir istihdam oluştu. Biz artık patates ve pancar üretimiyle anılır olduk." dedi.

        Üreticileri ziyaret eden Darende Kaymakamı Şeref Gülyer de firma yetkililerinden bilgi alarak bereketli kazançlar diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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