Malatya'da yüksek katlı 61 bina patlayıcıyla yıkıldı

ORHAN YOLDAŞ - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gören Malatya'da, yüksek katlı binaların patlayıcı kullanılarak yıkımı devam ediyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 6 bin binanın yıkıldığı kentte 36 binden fazla bina da ağır hasar aldı. Kentte ağır hasarlı binaların yıkımı sürerken, yüksek katlı binalarda ise patlayıcı kullanılıyor.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde ağır hasarlı 14 katlı 3 binanın patlayıcılarla yıkılmasıyla toplam 61 binanın yıkımı gerçekleştirilmiş oldu.

- "Yıkılması gereken daha yüzlerce bina var"

Patlayıcı uzmanı Mehmet Güler, AA muhabirine, 40 yıllık meslek hayatında birçok yüksek binayı patlatıcıyla yıktığını söyledi.

Daha önce 40 binayı patlayıcıyla yıktığını anlatan Güler, bu sayının Malatya'daki rakamlarla 101'e ulaştığını ifade etti.

Güler, yurt içinde ve dışında firma olarak patlayıcıyla bina yıkımları gerçekleştirdiklerini aktararak, "Malatya'da çok fazla patlatma olduğu için bu sayıya ulaştık. Keşke deprem olmasaydı da bu rakama ulaşmasaydık. Dünyada bu kadar kısa sürede yıkılan bina sayısı başka hiçbir ülkede yok. ABD'deki Patlayıcı Mühendisleri Birliğine, Avrupa'daki Yıkım Müteahhitleri Derneğine bu bilgileri verdiğimde inanılmaz rakam olduğunu söylüyorlar. Malatya'da yüksek katlı yıkılması gereken daha yüzlerce bina var. 7 kat ve üstü daha yıkılması gereken yüzlerce bina var. " diye konuştu.

- Patlatmada 85 kişilik ekip çalışıyor

Ağır hasarlı binaların bir an önce yıkımını gerçekleştirmek için gayret sarf ettiklerini dile getiren Güler, şöyle devam etti:

"Şu an 85 kişilik ekiple patlayıcıları yerleştiriyoruz, bunlardan 8'i mühendis, diğerleri delme işlerini yapıyor. Patlayıcıları da uzman arkadaşlarımız yapıyor. Çünkü bir binada 1500-2000 arasındaki deliğe patlayıcı konması için hazırlık yapılıyor. Bunların tek tek hazırlanması, doldurulması, patlayıcıların bağlanması oldukça dikkat isteyen bir iş, çok çabuk ve hızlı yapılması ve hata olmaması gerekir. Patlama sonrası yüzde yüz eminiz ki bir patlama sonrası patlamayan bir dinamit yada patlayıcı kalmıyor çünkü daha sonra iş makineleri girip bu molozu parçalayacağı zaman unutulmuş, kalmış bir dinamitle karşılaştıkları zaman faciaya neden olur. Malatya'nın bu enkazdan hızlıca kurtulması için de çalışıyoruz."

- Ağır hasarlı binalarda çalışırken depremi yaşadılar

Güler, ağır hasarlı binaların taşıyıcı kolonlarına matkaplarla delikler açarak buralara patlayıcı yerleştirdiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Ağır hasarlı binalarda çalışırken 5 şiddetinin üstünde ve altında 3 deprem yaşadık. Çalışan ekipler ilk başlarda tedirgindi. Tabii mühendis arkadaşlar ve öğretim üyeleri de içeri girip çalıştığımız için bize ve bilime olan güvenlerinden dolayı hepsi rahatça çalışıyor. Bu binalar depremlerde kesinlikle görevini yapmış, asansörün oradaki perde kolonların hepsi kırılmış, diğer kolonlarda hasar görmeyenler var, ayakta tutan bu statik yapı çünkü üniversiteden hocalar binaları yerinde inceleyerek, simülasyonu yaptıktan sonra güvenli olduğunu tespit ettiğinde içine giriyoruz."